Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о новых крупных назначениях в своей будущей администрации.

Пентагон возглавит ветеран и ведущий Fox News Пит Хегсет, а ЦРУ - бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.

Также посты получили два миллиардера, поддержавших Трампа - Илон Маск и Вивек Рамасвами. Они совместно возглавят новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).

"Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств, что является важнейшим условием движения "Спасем Америку", - говорится в заявлении Трампа.

Интересно, что аббревиатура нового департамента - DOGE - является отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

В заявлении Трампа говорится, что новая структура будет "сотрудничать с Белым домом и Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ".

Известно, что будущий глава Пентагона Питер Хегсет критиковал отправку денег в Украину на фоне экономических и социальных проблем в самих США.

"То, что происходит в Украине, важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую я ощущаю на своем кошельке, и с реальной границей, которая меня волнует - южной границей, которая полностью открыта. По каждому из этих вопросов качество жизни простых американцев ухудшилось", - сказал Хегсет на телеканале Fox News в программе The Faulkner Focus.

Также он критиковал американские СМИ за излишнюю концентрацию на фигуре Путина.

"Владимир Путин живет в головах наших СМИ, американских СМИ, совершенно бесплатно. Ни одна организация, никакая другая сила не сделала больше для распространения российской пропаганды и укрепления позиции Путина как сильного лидера, чем наши собственные СМИ. А Дональду Трампу было приятно их за это троллить, и он продолжает это делать, потому что они не могут удержаться и снова и снова зацикливаются на этом", - говорил Хегсет.

Напомним, Рамасвами был кандидатом в президенты от Республиканской партии и во время предвыборной кампании жестко критиковал американскую помощь Украине, призывая как можно скорее закончить войну. Как и Маск.

Не исключено, что Маск при Трампе планирует заниматься в том числе аудитом денег, выделенных администрацией Байдена Киеву. Намеки на это он уже делал в соцсетях.