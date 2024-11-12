Американский миллиардер Илон Маск согласился с тем, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.

Об этом бизнесмен написал в соцсети X, комментируя пост блогера, которая задаётся вопросом, куда ушли миллиарды долларов, которые потратили на Украину.

Ранее Маск также согласился с тем, что Украина платит "коррупционными деньгами" американским политикам, выступающим за продолжение войны.

Также Маск говорил, что война в Украине скоро закончится.

"Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

Напомним, Трамп заявлял, что Илон Маск займет должность в его президентской администрации.

В свою очередь телеканал ABC News сообщал, что Маск играет ключевую роль в формировании будущей команды и стратегии Трампа.