Илон Маск поддержал проведение аудита американской помощи Украине после завершения войны
Американский миллиардер Илон Маск согласился с тем, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.
Об этом бизнесмен написал в соцсети X, комментируя пост блогера, которая задаётся вопросом, куда ушли миллиарды долларов, которые потратили на Украину.
Ранее Маск также согласился с тем, что Украина платит "коррупционными деньгами" американским политикам, выступающим за продолжение войны.
Также Маск говорил, что война в Украине скоро закончится.
"Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.
Напомним, Трамп заявлял, что Илон Маск займет должность в его президентской администрации.
В свою очередь телеканал ABC News сообщал, что Маск играет ключевую роль в формировании будущей команды и стратегии Трампа.