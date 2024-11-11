Американский миллиардер Илон Маск играет ключевую роль в формировании будущей команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Заявляется, что предприниматель практически ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока пребывания Трампа у власти.

Источники канала отмечают, что миллиардер уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Трамп отказался брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли (оба занимали эти должности в первый срок президентства Трампа).

Между тем сегодня Трамп заявил, что планирует назначить послом США в ООН конгрессвумен Элис Стефаник. В прошлом Стефаник, которая в 2014 году стала самой молодой победительницей выборов в Палату представителей, не особо поддерживала важные для Украины голосования. В частности, вместе с другими конгрессменами-трампистами проголосовала против новой помощи Украине в апреле 2024 года.