Новоизбранный президент США Дональд Трамп отказался брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли (оба занимали эти должности в первый срок президентства Трампа).

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Отметим, что и Помпео, и Хейли выступали за жестокую линию в отношении России, за увеличение военной помощи Украине и против планов по остановке войны по линии фронта.

Особенно активно в этом смысле действовал бывший госсекретарь, который с недавних пор являлся частым гостем в Офисе президента Украины (также он входит в совет директоров "Киевстара").

В июле Помпео предложил "план действий для Трампа", который подразумевал снятие ограничений на помощь Украине и резкое усиление санкций против России.

При этом со стороны советников Трампа исходили другие сигналы - о готовности заморозки войны по линии фронта с отказом во вступлении Киева в НАТО.

А после победы республиканца на выборах прошел слух, что Помпео может стать министром обороны США. Газета Wall Street Journal сообщила, что предложения Помпео по усилению военной и финансовой поддержки Киева являются одним из сценариев, которые рассматривает избранный президент.

Но нынешнее заявление Трампа показывает, что у него могут быть все ж таки иные планы по Украине. И они, не исключено, ближе к тем вариантам, о которых говорили его советники, предлагая остановку войны по линии фронта. Впрочем, скорее всего, борьба в Вашингтоне за определение политики США пр войне в Украине при Трампе будет продолжаться. И четко линия новой администрации определится уже после инаугурации в конце января. Подробно варианты развития событий мы анализировали в отдельном материале.