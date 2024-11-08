Реакция властей и Украины, и России на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США на удивление схожа.



С одной стороны, много позитивных слов и оценок, заявлений о готовности работать и вести диалог. С другой – повторение прежних взаимоисключающих условий окончания войны: Украина требует восстановления границ 1991 года и членства в НАТО, Россия – контроль над четырьмя областями с договором о признании новых границ, нейтралитет Украины и снятие санкций. Причем обе воюющие страны выступают категорически против временного прекращения огня и перемирия с аргументом "нам не нужен Минск-3".



Это уже дает основание многим наблюдателям предполагать, что если у Трампа, как пишут СМИ, действительно есть намерения быстро закончить войну путем побуждения Украины и России к прекращению огня по линии фронта, то это будет практически невозможно, так как не устраивает ни одну из сторон.



Однако на самом деле узнать, что в реальности думают и украинские, и российские власти по поводу "плана Трампа", можно будет только тогда, когда этот план предъявит лично Трамп.



Причем всерьез этот план будут обсуждать не ранее, чем Трамп официально станет президентом США и сформирует свою администрацию. Потому что все помнят опыт первого срока Трампа, когда он перед выборами говорил одно об отношениях с Украиной и Россией, а после выборов по этому направлению политика США практически никак не поменялась, потому что президент не смог поставить под свой полный контроль Госдеп, да и в целом госаппарат. К тому же он был связан по рукам и ногам обвинениями в работе на Путина.



С учетом такого опыта, естественно, ни Киев, ни Москва не будут сейчас гнать лошадей и говорить что-то конкретное о своем отношении к "плану Трампа", пока после 20 января не станет понятно, в чем именно этот план заключается и существует он вообще либо курс США в отношении Украины принципиально не изменится. Как не изменился он после первого прихода Трампа к власти.



Безусловно, сейчас ситуация принципиально иная. К 2016 году активная фаза войны на Донбассе уже миновала и потому эту тему Трамп мог при желании вообще игнорировать. Сейчас так не получится. В Украине бушует крупнейшая с 1945 года война в Европе, в которой опосредованно – через поставки оружия и финансовую помощь Киеву - принимают участие и США. И участие это выражается в десятках миллиардах долларов ежегодно.



Поэтому отмахнуться от войны Трамп никак не сможет. Нужно будет принимать некие решения.



Сам Трамп обещал остановить войну за 24 часа, а в его окружении многие заявляли об описанной выше схеме, по которой боевые действия будут завершены по линии фронта, с сохранением контроля РФ над уже захваченными территориями, и с мораторием на вступление Украины в НАТО.



Однако нет гарантий, что именно такой план будет утвержден Трампом.



Среди республиканцев есть своя сильная "партия войны", в которой есть кроме прочих лоббисты ВПК. Они считают, что с Россией нужно говорить только с позиций силы. И поэтому с их точки зрения войну нужно не заканчивать, а, наоборот, максимально расширять поддержку Украины и делать это даже в ещё больших объемах, чем сейчас.



Эту линию, в частности, проводил бывший госсекретарь Майк Помпео.

И если именно эта линия станет доминирующей в администрации Трампа, то понятно, что никакие предложения о прекращении войны по линии фронта из Вашингтона поступать не будут, а останется прежняя концепция с требованием вывода армии РФ на границы 1991 года. Поставки оружия продолжатся, возможно, будет снято ограничение на удары ракетами по РФ, и война не остановится, а перейдет на максимальный уровень эскалации с риском начала прямых боестолкновений России и НАТО.



Наконец, теоретически, есть еще один вариант, самый опасный для Украины, который также время от времени обсуждается: Трамп вообще ничего не будет предлагать ни Киеву, ни Москве, а просто полностью прекратит любую поддержку Украины и предложит украинцам и европейцам самим дальше разруливать ситуацию.

Но что будет, если все-таки Трамп сможет продавить линию "партии мира" и предложит завершить войну по линии фронта? Какая будет реакция сторон?



Позиция Украины в таком случае более-менее прогнозируемая. Как мы уже писали, в нынешних условиях у Киева вряд ли будет широкий выбор вариантов, кроме как согласиться на предложение Трампа. Скорее всего, не будет против и ЕС.



А вот что касается России, то тут, конечно, есть вопросы.



Исходя из нынешних "бескомпромиссных" заявлений Путина и других представителей российской власти, многие эксперты считают, что Кремль откажется от предложений Трампа остановить войну по линии фронта и будет настаивать на выполнение прежних требований РФ. К этому же призывает и российская "партия войны". Также есть мнение, что и сам Путин настроен воевать до достижения максимального результата, полагая, что время работает на него. Плюс есть ещё фактор Курской области, до вывода из которой украинских войск, как заявляли власти РФ, Москва отказывается вести переговоры.

Поэтому вариант отказа Путина действительно возможен.



Но на 100% он не предопределен.



Сами по себе нынешние заявления Кремля еще не означают, что он сходу отметает любые другие варианты. Выдвигая завышенные требования, Москва может готовить почву для переговоров, чтобы затем выдать свое согласие на завершение войны по линии фронта за уступку, и что-нибудь потребовать от Трампа взамен. Например, снятие санкций или вывод ВСУ из Курской области.



Кроме того, мы уже перечисляли факторы, которые могут побудить Путина согласиться на завершение войны по линии фронта, если такое предложение от Трампа поступит (что не очевидно). Кратко повторим их.



Во-первых, отказ завершать войну по линии фронта может испортить отношения РФ с Китаем и другими странами глобального Юга (они давно уже выступают именно за такой вариант), создав риск изоляции России. Во-вторых, согласно опросам, за остановку войны по линии фронта выступает большинство россиян. В-третьих, продолжение войны связано с необходимостью проводить мобилизацию и идти на иные непопулярные меры, на которые Кремль пока идти не хочет. В-третьих, завершение войны на условиях сохранения контроля РФ над захваченными территориями - это фактически уже будет большой военной победой России.



Поэтому есть не нулевая вероятность, что Путин не будет отвергать предложения Трампа, если они поступят, а вступит в переговоры с целью добиться наилучших для РФ условий прекращения огня.



Безусловно, среди факторов, которые определят как позицию Путина, так и решения администрации Трампа, одним из главных будет ситуация на линии фронта. Поэтому Россия наверняка постарается добиться максимальных успехов, чтобы показать, что дальнейшее сопротивление Украины бессмысленно. А Украина постарается продемонстрировать, что готова воевать дальше и наносить РФ чувствительные удары.



Кроме того, большую роль будут играть события, которые вроде как непосредственно к войне отношения не имеют, но влияние на нее окажут. Во-первых, это отношение США с ЕС при Трампе: начнется ли между ними торговая война, которая может вызвать раскол глобального Запада и сильно отвлечь его внимание от Украины. Во-вторых, ситуация внутри США. Пока американский истеблишмент держится довольно спокойно, хотя еще недавно пугал народ приходом к власти Трампа, предрекая катастрофу в случае его победы.



Возможно, он также вспоминает первый срок Трампа, когда госаппарат (в определении конспирологов deep state, "глубинное государство") и системные республиканцы не дали ему особо "баловать". А потому и теперь deep state затаился в ожидании того, что случится после 20 января. Будет ли Трамп в свой новый срок более настойчив и более успешен в борьбе с ним, чем в первый. И если будет, то в США могут наступить неспокойные времена. Реальную власть никто без боя не отдает.



В таком случае ни Трампу, ни его врагам может оказаться уже совсем не до Украины. И тогда возрастет вероятность описанного выше сценария, когда Вашингтон просто выйдет из войны, чтобы полностью сосредоточиться на своих внутренних проблемах.