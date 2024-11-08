Публичный конфликт проходит между народным депутатом Украины Евгением Шевченко и Офисом президента.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что "некоторые" депутаты Верховной Рады "запутались" и работают на "поражение Украины".

"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы - поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - написал Ермак.

Вероятно, Ермак имел в виду публикации народного депутата Евгения Шевченко, которые активно обсуждают в соцсетях, где он призвал президента Владимира Зеленского начать переговоры о завершении войны, после чего "уйти".

"Давай, Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Всё решим. Ты только начни. А не хочешь - тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал Шевченко, который ранее сотрудничал с ГУР.

Также он призвал "заканчивать с политическими преследованиями" народных депутатов и общественных деятелей и сообщил, что написал письмо Трампу и Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".

Шевченко также посчитал, что сегодняшнее заявление Ермака адресовано ему, и ответил, упоминая Трампа.

"Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины.

Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от Дональда Трампа? Или он, по-вашему, тоже действует в интересах РФ?" - написал Шевченко.

Напомним, Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на полном выводе российских войск - как условии окончания войны.