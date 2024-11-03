Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на полном выводе российских войск - как условии окончания войны.

Об этом он рассказал латвийскому изданию LSM.

"Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции. Восстановление свободы передвижения", - перечислил он условия Киева.

При этом он добавил, что "мы готовы учитывать интересы других заинтересованных сторон. Однако любые корректировки должны основываться на международном праве и справедливости, территориальной целостности и неприкосновенности ёё границ Украины, а также на нашем полном суверенитете".

"Мы не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают самому существованию Украины", - добавил он.

Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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