Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал Запад по поводу реакции на привлечение Россией войск Северной Кореи, которые, по данным Киева, уже переброшены к границам Украины.

Соответствующий пост Ермак опубликовал в своем телеграм-канале.

"Довольно странно, что мир закрывает глаза на рост агрессивных проявлений КНДР. Военные на территории Европы, запуски ракет – если закрывать глаза, то в один момент реальность может больно постучаться в дверь", – написал глава Офиса президента.

Отметим, что в последнее время с Банковой звучит все больше осуждающих заявлений в адрес партнеров, которые, как считают украинские власти, не реагируют на вступление Северной Кореи в войну на стороне РФ.

Напомним, РФ перебросила войска КНДР к границе с Украиной.

Вчера Зеленский упрекнул США Британию и Германию, что они лишь "наблюдают" и "просто ждут", пока солдаты КНДР начнут наносить удары по ВСУ.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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