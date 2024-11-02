"Мир закрывает глаза". Ермак раскритиковал Запад за реакцию на привлечение Россией войск КНДР
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал Запад по поводу реакции на привлечение Россией войск Северной Кореи, которые, по данным Киева, уже переброшены к границам Украины.
Соответствующий пост Ермак опубликовал в своем телеграм-канале.
"Довольно странно, что мир закрывает глаза на рост агрессивных проявлений КНДР. Военные на территории Европы, запуски ракет – если закрывать глаза, то в один момент реальность может больно постучаться в дверь", – написал глава Офиса президента.
Отметим, что в последнее время с Банковой звучит все больше осуждающих заявлений в адрес партнеров, которые, как считают украинские власти, не реагируют на вступление Северной Кореи в войну на стороне РФ.
Напомним, РФ перебросила войска КНДР к границе с Украиной.
Вчера Зеленский упрекнул США Британию и Германию, что они лишь "наблюдают" и "просто ждут", пока солдаты КНДР начнут наносить удары по ВСУ.
Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.