Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд и долететь до любой точки США и Европы.

Об этом сообщает портал Defense Express.

Пуск ракеты осуществлен 31 октября около 07:10 по местному времени (около 00:10 по Киеву) из Пхеньяна в направлении Японского моря. Известно, что ракета поднялась на рекордную высоту в 7 000 км и упала к западу от острова Окушири, что рядом с Хоккайдо. Полет длился 86 минут.

Высота траектории означает то, что при запуске ракеты по обычной траектории она будет иметь дальность более 17 тысяч км. Тогда как из КНДР до Калифорнии - примерно 10 тысяч километров, а до Нью-Йорка - 11 тысяч. Что касается Европы, то от Пхеньяна до Лиссабона - 10 тысяч километров.

Аналитики указывают, что фактически с такой дальностью КНДР не достанет лишь до части Южной Америки.

Напомним, в мае КНДР запустила неопознанную ракету в направлении Желтого моря. На время ее полета жителей японской Окинавы призвали спрятаться в укрытия. Сама ракета взорвалась в воздухе.

А перед этим Северная Корея провела первые тактические учения по нанесению ядерного удара из реактивных пушек.