Министерство обороны РФ показало видео пусков межконтинентальных баллистических ракет в рамках ядерных учений.

Сообщается, что речь идет о пусках ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также был произведен пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря.

Ранее сегодня президент России объявил о "начале тренировки стратегических сил сдерживания РФ".

Агентство Bloomberg отмечает, что Владимир Путин проводит ядерные учения "за несколько дней до выборов в США". Также агентство пишет, что учения начались "после того, как Путин предупредил США и их союзников по НАТО, чтобы не разрешали Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием".

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