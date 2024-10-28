Анализируем итоги 976-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть Селидово, пишет украинский военный паблик Deep State.

Напомним, украинские военные, а также россияне пишут, что захвачено уже все Селидово, а также соседнее село Вишневое. Российские паблики показали водружение своего флага над селидовским горсоветом.

Также DS подтвердил захват почти всей Богоявленки (к северу от Угледара). Небольшая часть села, по версии паблика, находится в серой зоне. Кроме того, россияне выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки на южнодонбасском фронте. Z-паблики утверждают, что эти населенные пункты, включая Богоявленку, захвачены. Также они говорят, что от Шахтерского армия РФ наступает далее на север к Ясной Поляне.

Украинские военные уже выражают опасения, что именно это направление российской атаки - с юга Донецкой области - наиболее опасно для сил ВСУ к западу от Донецка.

"В направлении Шахтерское – Ясная Поляна – Разлив местность наименее застроена. Если там нет заблаговременно обустроенных позиций, продвижение врага будет быстрее, чем мы этого ожидаем, соответственно и потеря ряда населенных пунктов", - написал боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Он имеет в виду, что при дальнейшем продвижении со стороны Шахтерского российские войска могут выйти на трассу к западу от Курахово и перерезать основную линию коммуникации кураховского гарнизона ВСУ с "большой землей".

Одновременно, с вероятной потерей Селидово и Горняка, ухудшатся для ВСУ ситуация и к северу от Курахово. Возрастает угроза, что российские войска с севера могут также продвинуться к западу от Курахово, соединившись там с войсками, наступающими с юга. А это - риск окружения большого контингента украинские войск к западу и к юго-западу от Донецка.

Горняк, находящийся на господствующих высотах прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища - и его потеря делает крайне трудной задачей удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.

Захват же Селидово позволяет начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту со звучным названием Константинополь. Он, а также близлежащая Андреевка, находятся на важной транспортной развязке - дороге, ведущей из Курахово в Запорожскую область.

Одновременно к этим же населенным пунктам с юга, как писалось выше, прорывается сейчас вторая группировка россиян, которые на выходных вклинились сразу на семь километров в оборону ВСУ, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.

То есть российские войска серьёзно продвинулись к осуществлению своего замысла по охвату и блокированию всей группировки ВСУ к юго-западу от Донецка вокруг Курахово (либо побуждения ее к отступлению под угрозой окружения), о котором мы писали ещё в начале августа.

Также взятие Седидово открывает возможность россиянам нанести удар на запад к границе с Днепропетровской областью (до которой 35 километров по прямой) и далее в сторону Днепра. При этом обходя с юга крупные города вроде Покровска и Павлограда.

Если провести прямую линию от Селидово к реке Днепр, то там не будет ни одного крупного города. И неизвестно, есть ли там вообще серьёзные укрепления. Это стык Днепропетровской и Запорожской области, и к реке Днепр эта линия подходит к северу от Запорожья и к югу от города Днепр (примерно на полпути между ними).

Но осуществление столь масштабного наступления возможно только, если у РФ есть очень крупные резервы, а у ВСУ их не окажется. Что не факт.

Поэтому пока, скорее всего, россияне сосредоточатся на порыве к Константинополю с юга и севера, одновременно "прощупывая" оборону ВСУ к западу от Селидово в направлении к Днепропетровской области. И если она не окажется достаточно прочной, то могут собрать резервы, чтоб осуществить прорыв и здесь.

Как мы уже писали, продвижение россиян к Запорожью и Днепру (на них держится логистика всего южного фронта ВСУ, а также через них лежит дорога на правый берег Днепра) многократно опаснее для Украины любых движений армии РФ на Донбассе.

К слову, в Запорожской области, как заявляют власти. заканчивают строить вторую и третью линию обороны.

"Первая задача, которая была дана, военными была выполнена в середине лета. Вторая линия уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели. Далее строится оборона городов, и она будет закончена в отведенный Генштабом срок", - сказал губернатор Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, задача - "сделать Запорожскую область крепостью". Федоров говорит, что фортификационные сооружения постоянно модернизируются, в них появляется защита от FPV-дронов.

Напомним, на прошлой неделе британское издание The Economist сообщило, что РФ может начать наступление на Запорожье.

К обстрелам. Более 20 человек пострадали от вечерних и ночных ударов РФ по Харьковской области. Прилеты были в Харькове и Чугуеве. В Харькове КАБ упал недалеко от многоэтажки, пострадали семь человек.

Были также прилеты по энергетике в Сумской и Полтавской областях, где после этого ввели аварийные отключения света.

Корейцы в Курской области

В НАТО сегодня впервые подтвердили, что Северная Корея направила своих солдат воевать против ВСУ.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и военные подразделения КНДР были развернуты в Курской области. Развертывание северокорейских войск означает: во-первых, значительную эскалацию продолжающегося участия КНДР в незаконной войне России, во-вторых — очередное нарушение резолюций СБ ООН, и в-третьих — опасное расширение российской войны.

НАТО призывает Россию и КНДР к немедленному прекращению этих действий. Углубляющееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей – это угроза безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евро-Атлантическом. Оно подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает российскую войну против Украины", - заявил генсек Альянса Марк Рютте.

О том, что военные КНДР уже находятся в Курской области, заявил вчера глава Офиса президента Ермак.

"НАТО должно принять конкретные решения. Важно предотвратить предстоящую агрессию. В противном случае риск распространяется на страны Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые также выражают серьезную обеспокоенность. Если Украина не остановит вторжение, они могут стать следующими", - заявил глава президентской канцелярии.

При этом, отметим, речь о том, что северокорейские солдаты перешли или планируют перейти границы Украины, на данный момент не идет ни у НАТО, ни у Ермака. Они действуют на территории РФ, если западные и украинские заявления верны. То есть формально Северная Корея не вторгалась в Украину.

Отвечая на вопрос о том, будут ли северокорейские солдаты воевать против Киева, министр иностранных дел РФ Лавров не стал этого подтверждать. Но заявил, что западные военные уже находятся в Украине, а договор Москвы с Пхеньяном предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из стран.

"В рядах вооруженных сил Украины воюют военнослужащие западных армий. Наемники есть, есть так называемые добровольцы, а есть и непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать не то, что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения. Без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которой у украинцев, конечно же, нет, без специалистов по программированию полетных заданий эти войска использовать ракетную технику не могут... Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не секретный, он открытый, весь текст опубликован, и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение", - заявил Лавров.

То есть, в РФ намекают, что могут использовать северокорейские войска против украинских на собственной территории. То есть, в Курской области. И считают, что это находится "в раках международного права".

При этом противоречивая информация поступает о качестве северокорейских солдат, отправленных в РФ.

The Wall Street Journal пишет, что это молодые, физически слабые бойцы, ранее не покидавшие КНДР и плохо подготовленные к ведению боевых действий на равнинной местности, а не в горах корейского полуострова. Хотя ранее NYT писало, что переброшены были солдаты элитного подразделения Корейской народной армии.

Глава украинского "Центра противодействия дезинформации" Коваленко считает, что на Западе "заинтересованы в том, чтобы приуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать", но это "ложный путь". Он призывает серьезно относится к этим бойцам, поскольку они будут сперва обучены россиянами, а затем за несколько месяцев получат и боевой опыт на войне.

Украинские власти, заявляя о задействование корейских войск, пытаются использовать этот момент, чтоб призвать страны НАТО увеличить военную помощь и снять ограничения на использование оружия.

Но агентство Bloomberg отмечает, что для Запада ответы на северокорейский фактор ограничены. Там осознают, что существует "мало вариантов реагирования, не вызывая еще большей эскалации" войны в Украине.

Министр иностранных дел Литвы призвал снова вернуться к идее с отправкой западных инструкторов в Украину. Другим вариантом для США было бы снятие ограничений на дальние удары по территории РФ, "но это заставило бы переосмыслить то, что ранее было красной линией для команды Байдена". Третий вариант - позволить союзникам защищать воздушное пространство Украины, против чего ранее также выступали США и руководство НАТО.

При этом любое из этих решений вряд ли будет принято до выборов в США, пишет издание.

Тем временем, командиры ВСУ уже готовят своих бойцов к первым штурмам с участием северокорейских солдат в Курской области, пишет The New York Times.

"Нас предупредили о наступлении в ближайшее время. Вероятно, в ближайшие несколько дней", - заявил заместитель командира 61-й механизированной бригады Артем Холодкевич.

Украинские военные получили украинско-корейский переводчик, чтобы призывать корейцев сдаваться в плен.

Некоторые аналитики полагают, что корейцы не будут напрямую воевать, а будут охранять объекты за пределами фронта, освободив таким образом российских военных. Есть вопросы к их боевой готовности и слаженности, а также по координации с россиянами.

Однако в украинском Центре оборонных стратегий полагают, что корейцы будут именно штурмовать - при том их будут первыми запускать на укрепленные украинские позиции, а лишь следом будут идти россияне.

По оценкам The New York Times, ВСУ держат в Курской области около 30 тыс. солдат. Переброска 10 тыс. северокорейцев может действительно изменить баланс сил в пользу РФ, считают украинские военные.

"Напряженность" от мобилизации

В украинском обществе "растет напряженность" из-за мобилизации, пишет The Wall Street Journal.

Армия сталкивается с трудностями в наборе новых солдат, пока "видные деятели", включая прокуроров, уклоняются от призыва с помощью фейковых инвалидностей. Добровольцы закончились и теперь мужчины прячутся от мобилизации или нелегально бегут из страны.

РФ тоже испытывает проблему с людьми - она, по версии издания, теряет солдат быстрее, чем набирает, но ее население в четыре раза больше украинского.

Для Украины проблема усугубилась контрнаступлением 2023 года, "в котором тысячи солдат были принесены в жертву ради минимальной выгоды", а также курской операцией, которая растянула и без того истощенные подразделения ВСУ.

На это фоне растет дезертирство в армии и недовольство солдат отсутствием перспективы демобилизации. Эксперты отмечают, что нехватка людей - это "критическая проблема", которую Запад не сможет решить своими поставками, поскольку отправка западных войск маловероятна.

О том, что в Украине "растет напряженность", говорят и последние события на ниве мобилизации.

В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты" из-за рассылки повесток, пишет писатель Андрей Кокотюха. "Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток - поджогов действительно не было", - пишет Кокотюха.

Власть со своей стороны продолжает "закручивать гайки". Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации.

Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы с испытательным сроком в 1 год за публикацию в Тик-Ток видео, на которых сотрудники ТЦК проводили "мобилизационные мероприятия". От заключения его спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали iPhone.

Ранее в Одесском ТЦК, а также командовании Сухопутных войск заявили, что видео силовой мобилизации снимаются "по заказу" и это делается в интересах врага. Поэтому авторами таких видео занимаются правоохранители.

Задача властей, судя по всему - снизить количество роликов с насильственной мобилизацией, которых становится все больше. По этому поводу недавно задержали сразу 19 администраторов телеграм-каналов.

Рада тем временем планирует ужесточить наложение штрафов для уклонистов. Правоохранительный комитет рекомендовал принять за основу законопроект, по которому ТЦК смогут штрафовать сразу после возврата письма с повесткой - без составления протокола.

Доказательствами по делу будут смогут считаться сведения из "Оберега", которые суды иногда не принимали. Через 30 дней после неуплаты штрафа постановление подлежит принудительному взысканию.

Трамп и китайско-бразильский сценарий

Владимир Зеленский сегодня в очередной раз отверг китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает остановку войны по линии фронта.

"Предложения тех или иных стран, мы готовы их услышать. И предложения Индии, и ЕС, и Африканского континента. И если у Бразилии и Китая есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас", - заявил президент Украины в интервью The Times of India.

Формула Зеленского, напомним, подразумевает завершение войны после полного вывода российских войск из Украины. Тогда как Китай и Бразилия предлагают остановить войну по линии фронта и начать переговоры.

При этом Россия китайско-бразильскую инициативу оценила позитивно, заявив, что она может лечь в основу переговоров об окончании войны.

Отметим, что предложения, практически аналогичные китайско-бразильским идеям, звучат и со стороны команды Трампа.

Очередное заявление на этот счет сделал кандидат в вице-президенты при Трампе Джей Ди Вэнс. Он призвал к переговорам с Путиным, чтобы "положить конец войне в Украине".

Вэнс назвал российского президента "противником" и "конкурентом", но отказался именовать его "врагом" и заявил, что нужно "быть умными в дипломатии".

"То, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в переговоры. И я думаю, что если мы когда-нибудь собираемся положить конец войне в Украине, на каком-то уровне нам придется вступить в какие-то переговоры между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - заявил Вэнс телеканалу NBC.

Он также заявил, что не хочет воевать с РФ.

"Я не хочу воевать с Россией Владимира Путина. Я думаю, что мы должны попытаться искать пути мира. Я бы также назвал Китай, безусловно, конкурентом, но мы также не воюем с Китаем. Я думаю, что Китай представляет собой самую большую угрозу для Соединенных Штатов Америки", - добавил Вэнс.

Ранее он говорил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. И о том же заявляли эксперты по внешней политике Республиканской партии.

Financial Times со ссылкой на источники также пишет, что в случае победы Трамп намерен "действовать с головокружительной скоростью", чтобы закончить войну в Украине по линии фронта. При этом предоставление гарантий безопасности для Киева он оставит на Европу.

Приглашение в НАТО в краткосрочной перспективе Украине Трамп не даст. Вместо этого будет Минск-3 с "механизмами принуждения и последствиями за нарушение соглашения". Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

Соратники Трампа считают, что "Украина проигрывает войну, и поэтому стремление к урегулированию является морально правильным".

Очевидно, что с такими подходами у Трампа - наряду с похожей программой от стран "глобального Юга", а также с сигналами о том, что и Кремль может поддержать подобный план - у Киева практически не останется других опций, кроме как скорректировать свою концепцию окончания войны. Но для этого Трампу надо сперва победить на выборах в США. И чтоб два с лишним месяца, которые пройдут от выборов до инаугурации не началась эскалация, которая обрушит любые мирные планы по прекращению войны.