Анализируем итоги 975-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В конце уходящей недели резко обострилась ситуация сразу на нескольких участках фронта.

Во-первых, вокруг города Селидово. Российские войска прорвались к селу Вишневому к западу от города, перерезали часть идущих оттуда коммуникаций, а также поставили под прямой обстрел дорогу на Покровск. Селидово оказалось под угрозой окружения.

Параллельно россияне наступали внутри города, захватив, как подтвердили уже и украинские военные, главный урепрайон ВСУ в Селидово - кварталы с высотными домами.

Российские паблики утверждают, что, на данный момент, армия РФ контролирует большую часть города за исключением западной части при этом оттуда украинские войска уже выходят.

Официально Украина отход из Селидово не подтверждает. Но украинский военный с позывным "Мучной" подтверждает, что город уже захвачен россиянами и украинские войска оттуда уходят.

"По Селидово уже скажу как есть, наши казаки выходят с северо-западного фланга, по городу все еще работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за россиянами. Вишневое к западу от Селидово тоже под контролем врага", - написал военный.

Нардеп Марьяна Безуглая также заявляет, что "город уже практически захвачен россиянами".

Южнее российские войска, судя по всему, захватили город Горняк, соседнюю с ним Измайловку и начали штурм Кураховки - населенного пункта к югу от Горняка и к северо-востоку от Курахово. Это подтверждают и украинские военные.

Одновременно россияне пытаются пробиться к Курахово с севера - для чего активно штурмуют Новоселидовку и Новодмитровку, где также имели продвижение. Это потенциально создает угрозу окружения гарнизону ВСУ в Кураховке.

Также началось крупное наступление РФ на южно-донбасском фронте.

Россияне со стороны Золотой Нивы совершили 7-километровый бросок на Шахтерское и закрепились там. Далее они атаковали чуть восточнее - село Новоукраинка, продвинувшись почти на четыре километра.

Севернее Угледара россияне вошли в Богоявленку (россияне утверждают, что уже захватили ее, хотя ВСУ этого не подтверждают), а западнее Великой Новоселки захватили Левадное (Времьевский выступ, Запорожская область), заявляет паблик Deep State. Также продвижение в Левадном подтвердили официально в Силах обороны Юга.

Суммарно по всем трем участкам россияне наступают на южно-донецком фронте шириной 20-25 километров.

Ранее мы анализировали, что наступление РФ с юга при одновременных ударах с севера может представлять угрозу для всех сил ВСУ к юго-западу от Донецка, и, особенно, для Курахово. Движение со стороны Великой Новоселки на север (также как и встречное движение от Селидова на юг) как раз, видимо, и ставит своей целью перерезать украинские коммуникации к западу от Курахово. И либо заставить части ВСУ отступить к границам Донецкой области, либо окружить их.

То есть, на этой неделе российские атаки в Донецкой области резко усилились, а продвижение армии РФ значительно ускорилось. Что говорит о нарастающем кризисе для ВСУ в районах от Селидово до Великой Новоселки.

Военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что фронт ВСУ на юге Донецкой области "разваливается".

"На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепровской области", - написал он в Х.

Рёпке сообщает, что за последние три дня российская армия захватила восемь населенных пунктов - Богоявленка, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтерское и Вишневое. В ситуации он обвиняет западных союзников, которые присылают мало оружия.

"Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России", - пишет Рёпке, предлагая НАТО снять все ограничения на удары по России и начать сбивать российские ракеты над Украиной силами ПВО НАТО (напомним, что страны Запада и то и другое делать отказываются).

При этом среди украинских военных и экспертов есть и другая точка зрения на причины массовых отступлений - что проблема в нехватке личного состава, и многие позиции просто некем удерживать. Оружия же и снарядов относительно хватает.

Косвенно версию №2 подтверждает резкое ужесточение набора в армию в Украине, остановка процесса бронирования, уголовные дела на МСЭК и разговоры о новом снижении мобилизационного возраста (чего, по данным украинской власти, требуют западные партнеры). А также новые облавы на админов телеграм-каналов, которые сообщали о патрулях ТЦК (на днях СБУ сообщила о задержании сразу 19 человек).

Военные перспективы

Украинское руководство озвучило свои взягляды на окончание войны. Их высказал глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Судя из его слов, теперь Украина готова к переговорам с Россией уже не после выхода ее войск на границы 1991 года, как было записано ранее в формуле Зеленского. А уже в случае отступления РФ на границы 2022 года - то есть, до полномасштабного вторжения.

"Чтобы начать переговоры, нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного вторжения РФ. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", - заявил глава ОП.

Впрочем, в нынешней ситуации, когда российская армия владеет инициативой на поле боя и наступает, вероятность того, что РФ согласится отвести войска на линию 2022 года примерно такая же как и вероятность того, что она ыыведе т свои войска на границы 1991 года. То есть, близка к нулю. Теоретически, возможно, Кремль будет готов вести переговоры об остановке войны по линии фронта (особенно, если к этому будут активно побуждать Москву страны Глобального юга). Однако такой вариант, судя по интервью Ермака, Киев отвергает сходу, заявляя, что не готов идти ни на какие территориальные уступки.

Поэтому при таких подходах перспективы переговоров об окончания войны выглядет крайне туманными.

Напомним, ранее президент Зеленский и сам Ермак допускали переговоры с Россией в рамках второго саммита мира, который планировали провести в ноябре.

Но сейчас глава Офиса президента дал понять, что саммит откладывается. "Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными и поддерживаемыми также глобальным Югом для переговоров с Россией", - сказал Ермак. На уточняющий вопрос журналиста значит ли это, что конференция перенесена на следующий год, он ответил так: "мы не знаем, мы сделаем это, когда будут условия, надеюсь, как можно скорее".

Комментируя вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа, Ермак заявил, что "мы не боимся победы Трампа". "Мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину победить и военная поддержка Украины будет продолжаться", - добавил он.

При этом у людей, которые ранее работали с Трампом, когда он был президентом США, иное мнение на этот счет. Они считают, что республиканец поддержит окончание войны по линии фронта, переговоры с Путиным и отказ от вступления Украины в НАТО.

Об этом газете New York Times рассказали эксперты по внешней политике Республиканской партии - Роберт О'Брайен, который занимал пост советника Трампа по национальной безопасности, и Элбридж Колби, бывший заместителт помощника министра обороны при Трампе.

Колби заявил, что Трамп выступает против "внешнеполитического высокомерия после холодной войны". Он готов "считаться со своими соперниками и быть готовыми к переговорам с ними", а также действовать на основе "гибкости и прагматизма", в отличие от нынешней американской администрации.

Колби заявил, что при администрации Трампа, по его мнению, Украину не должны принимать в НАТО. Также с Россией "должна быть правдоподобная договоренность, которая позволит избежать войны" с Западом в целом.

О'Брайен говорит, что Трамп не пойдет на военную эскалацию, но он может "пойти на экономическую эскалацию и стимулировать их к достижению решения".

"Я бы ввел масштабные санкции — не символические санкции — наложил бы полные санкции на Центральный банк Российской Федерации, наложил бы вторичные санкции на китайские компании, которые ведут бизнес с Россией, сократил бы прибыль, которую получают Путин и олигархи. Это может привести их к тому, что они сядут за стол переговоров с украинцами в духе доброй воли. Это один из подходов", - сказал он.

Колби также полагает, что военного решения по Украине у США не будет, потому что "украинцы сталкиваются с очень серьезными проблемами с рабочей силой, нехваткой боеприпасов, которая не имеет ничего общего только с силой воли, но связана с производственными мощностями западного мира".

"И в конце концов, вы, вероятно, заключите перемирие где-то вдоль линии соприкосновения, на линии фронта, потому что именно так заканчиваются войны, подобные этой", - добавил Колби.

О Брайен при этом считает, что нужно переложить бремя дальнейшего вооружения Киева на европейцев:

"Одна только Германия имеет более крупную экономику, чем Россия. Германия могла бы, по сути, в одиночку решить российскую угрозу с применением обычных вооружений. В 1988 году Западная Германия могла выставить на поле боя 12 действующих дивизий", - добавил он.

Отметим, что созвучные этим оценкам мысли высказал на днях кандидат в вице-президенты при Трампе Джей Ди Вэнс. По его словам, Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. "Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком истощены", – заявил Венс в эфире телеканала News Nation.

По его словам, такие идеи уже проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно частных. "Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", – добавил Вэнс.

Кандидат в вице-президенты заявил, что роль США состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Иными словами, ближайший соратник Трампа по предвыборной борьбе по сути подтвердил, что республиканец не планирует продолжать военную поддержку Киева в ее нынешней парадигме. И будет активно навязывать обеим сторонам окончание войны с фиксацией текущей линии фронта.

Что показали выборы в Грузии

Вчера в Грузии прошли парламентские выборы. На них, по данным грузинского ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 54,2% голосов, что позволит ей сформировать правительство. Четыре оппозиционные партии в сумме набирают 37,33%.

Грузинская оппозиция не признает эти результаты выборов, называя их сфальсифицированными, и готовит акции протеста. Она считает, что "Мечта" взяла 40-45% голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили - выступающая против "Мечты", но не имеющая значительных властных полномочий фигура - также заявила, что на выборах победили оппозиционные силы.

Впрочем, пока нет убедительных данных о том, что грузинские выборы были масштабно сфальсифицированы. Грузинскую власть в этом также пока никто не обвинял на Западе.

К слову, на избирательных участках в Грузии вместо урн используются специальные машины, внешне похожие на принтер.

Заполненный бюллетень люди засовывали в машину, которая моментально его сканировала и определяла за кого отдан голос. После завершения выборов машина выдавала похожий на кассовый чек список партий с результатами голосования на данном аппарате.

Данная система затрудняет махинации при подсчете голосов, что является одним из аргументов власти против обвинений в фальсификации выборов, которые выдвигает оппозиция.

При этом оппозиционеры говорят, что нарушения были в виде препятствования наблюдателям следить за ходом голосования и идентифицировать избирателей. А представитель Bellingcat Христо Грозев пишет о "влиянии российских спецслужб на грузинский ЦИК".

Но, повторимся, пока наблюдатели и власти других стран не обвиняли Тбилиси в подтасовке выборов. Отчет ОБСЕ о парламентских выборах в Грузии хоть и выдержан в критическом тоне, но не содержит сведений о "масштабных фальсификациях", о которых заявляет грузинская оппозиция.

В документе говорится, что "избирателям был предложен выбор между 18 списками кандидатов, а кандидаты могли в целом свободно вести агитацию". Также имело место "активное участие избирателей, активное присутствие наблюдателей от граждан и партий и богатое разнообразие голосов".

Наблюдатели также "сочли правовую базу адекватной для проведения демократических выборов".

Но отмечается, что были сообщения о запугивании избирателей, а также давлении на членов избирательных комиссий. Также были случаи нападений на избирательных участках.

Наблюдатели говорят, что на атмосферу перед выборами негативно повлиял принятые грузинской властью закон об иноагентах, который "стигматизировал" представителей оппозиции. Также негативный отпечаток наложил "дисбаланс финансовых ресурсов" между властью и оппозицией и "раскольническая атмосфера кампании".

"Хотя кампания предоставила избирателям широкий выбор в преддверии парламентских выборов в Грузии, но этого недостаточно для того, чтобы привести выборы в соответствие с международными демократическими принципами", — сказал Эоган Мерфи, возглавлявший миссию наблюдателей БДИПЧ.

Также в отчете говорится об "отступлении от демократии в Грузии". Но говорится это не в контексте голосования, а касаемо политики "Грузинской мечты" в целом.

Что означают итоги выборов в Грузии и какие будут последствия?

Итак, оппозиция не признает итоги выборов и заявляет о подготовке акций протеста.

Однако, следует отметить, что за более чем десятилетнее правление "Грузинской мечты" акции протеста в Тбилиси были неоднократно. В том числе и после выборов. Однако пошатнуть власть "Мечты" они не смогли.

Все акции проходили по одному и тому же сценарию – сначала массовый "накат" протестующих, многолюдные митинги, попытки захватить госучреждения. Власти отвечали применением силы при попытках оппозиции прорваться в правительственные здания и в парламент. И на уступки не шли. И акции, в виду того, что никакого эффекта они не давали, постепенно сходили на нет.



Судя по всему, у Иванишвили готовятся действовать по такому же сценарию и сейчас. Возможно даже жестче, так как прежнего тормоза в виде опасений негативной реакции ЕС и США у грузинских властей уже нет. То, что "Грузинского мечта" приняла закон об иноагентах, несмотря на угрожающие заявления Запада показывают, что Иванишвили готов к введению против себя и членов своей команды западных санкций. И его это не останавливает.



Но вопрос в том, будет ли действовать по тому же сценарию, что обычно, оппозиция? Либо она попытается радикализировать протест и сделать его многократно более масштабным, чем ранее? Ответ, возможно, узнаем уже в ближайшие дни по тому, как будут идти акции протеста.

К слову, в политкругах Грузии рассматривается сценарий, по которому оппозиция может отказаться от мандатов в новом парламенте. Если нынешние данные ЦИК будут утверждены, то у Грузинской мечты будет более 80 голосов из 150. Но статья 38 Конституции Грузии гласит: "Парламент приобретает полные полномочия с момента признания полномочий двух третей членов Парламента (то есть - 100 человек - Ред.). С указанного момента прекращаются полномочия Парламента предыдущего созыва".

Поэтому, если оппозиционеры не возьмут мандаты, то избранный парламент не получит полные полномочия.

Правда, не факт, что все оппозиционные партии согласятся на такую схему (часть из них может "перевербовать" Иванишвили). Кроме того, если даже эта схема будет осуществлена, то "Грузинская мечта" все равно останется у власти, так как у нее большинство и в нынешнем парламенте.



Если "Грузинской мечте" удастся удержать власть, то это может привести к значительным переменам на Кавказе, о которых мы подробно писали здесь.



Касательно нынешних выборов есть еще один важный момент. Они проходили в виде противостояния двух лозунгов: "не допустим войны с Россией, потому что мы не хотим, чтоб Грузия пережила тоже, что и Украина" и "отстоим европейский выбор, не допустим разворота курса в сторону России". Формально, впрочем, обе стороны обвинения оппонентов отвергали. Власти заявляли, что не отказываются от европейского курса, а оппозиция отрицала, что хочет втянуть Грузию в войну с РФ. Однако, из-за выбранной основными политсилами предвыборной тактике избирателям предлагался категорический выбор "война или мир", "курс в Европу или на Россию".



И итоги выборов должны были показать чей тезис для грузин оказался сильнее – антивоенный или проевропейский.

Официально победил тезис антивоенный. Оппозиция итоги выборов, однако, оспаривает. Но даже по данным ее экзит-полов, партия власти получила большой результат – более 40%.

Другими словами, тема "не дадим втянуть себя в войну с РФ, не повторим судьбу Украины" на постсоветстком пространстве становится достаточно значимой и для элит, и для населения. Даже в Грузии, часть территорий которой была отторгнута в ходе войны с РФ. Также можно вспомнить Молдову, где фактически провальные результаты референдума о евроинтеграции (на котором голоса "за" лишь с мизерным перевесом обошли голоса "против") во-многом были обусловлены агитацией противников президента Санду с тезисом "она создает угрозу войны с Россией, а нам нужно дружить со всеми – и с Европой, и с РФ, и с Украиной".



И это новый фактор, который раньше не присутствовал.

Таким образом продолжающая уже почти три года война в Украине становится все большей проблемой для реализации политики Запада в сопредельных с Россией государствах. И чем дольше она будет идти, тем большей проблемой будет.