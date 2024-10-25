Завтра в Грузии пройдут парламентские выборы, к которым приковано большое внимание.

Правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили попытается получить большинство в парламенте и сохранить контроль над правительством. Ей противостоят несколько оппозиционных партий. Попасть в парламент есть шансы у четырех из них: у партии Михаила Саакашвили "Единство - Национальное движение", у отколовшейся от нее "Коалиции за перемены", у партии бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" и у партии "Сильная Грузия".

Одна из главных тем выборов - война в Украине и отношения с РФ и с Западом.

В этом году "Грузинская мечта" приняла ряд законов (в частности, об иноагентах), которые раскритиковал ЕС. Также резко негативные заявления делают США.

Оппозиция обвиняет "Грузинскую мечту" в том, что та собирается отказаться от европейского выбора и развернуться в сторону России. В этом оппозиционеров поддерживает и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она инициировала подписание всеми четырьмя главными оппозиционными партиями "Грузинской хартии". Подписанты взяли на себя обязательство сразу после выборов отменить законы, которые мешают европейской интеграции. Согласно документу, после выборов президент представит правительство.

"Грузинская мечта", в свою очередь, обвиняет оппозицию и Запад в том, что они хотят втянуть Грузию в новую войну с Россией.

Тема недопустимости войны и заявления о том, что правящая партия не даст "превратить Грузию в новую Украину", стали одними из главных в ее предвыборной кампании.

"Грузинская мечта" также обвиняет оппозицию в подготовке "госпереворота" в случае ее поражения на выборах. Зурабишвили подготовку госпереворота отрицает.

Однако предвыборная обстановка в Грузии довольно напряжённая, а данные социологии противоречивые. Близкие к "Грузинской мечте" СМИ публикуют опросы, по которым она берет более 50% голосов, а значит, сможет сохранить контроль над правительством. А близкие к оппозиции источники утверждают, что у "Мечты" около 35% и четыре оппозиционные партии вместе составят большинство.

Настроения у населения тоже противоречивы. С одной стороны, грузины не хотят войны (и на этом играет "Грузинская мечта"), с другой стороны, большинство граждан поддерживают интеграцию в ЕС и как минимум не хочет потерять безвизовый режим с шенгенской зоной (на чем играет оппозиция).

Поэтому исход выборов предсказать сложно, как и то, что будет после них.

Если ЦИК покажет абсолютную победу "Грузинской мечты", то наверняка начнутся протесты. Но неизвестно, насколько они смогут переломить ситуацию.

Если "Мечта" возьмет меньше 50%, то у нее останется возможность расколоть оппозицию и перетянуть в коалицию к себе некоторые оппозиционные партии. Хотя это будет не так уж и просто.

В целом, безусловно, напряжение будет большим, потому что геополитические ставки велики.

Если "Грузинская мечта" останется у власти, то не исключены очень большие перемены на Кавказе.

Как уже писала "Страна", Кремль может дать добро на возвращение в состав Грузии Южной Осетии и Абхазии с особым статусом и с широкими правами. Иванишвили объявит о восстановлении территориальной целостности Грузии. Много бонусов получит и Москва. Фактически в ее сферу влияния перейдет ключевая страна Закавказья, через которую проходят важнейшие логистические потоки (например, маршрут транспортировки нефти из Каспийского моря в Турцию и в Европу). Также откроется возможность восстановить железнодорожное сообщение из РФ в Армению, а оттуда – в Иран. То есть появится прямой сухопутный коридор между Россией и Ираном.

Также разворот Тбилиси неизбежно скажется на геополитическом курсе Армении, которая в этом случае окажется в полном окружении либо враждебных стран (Азербайджан и Турция), либо союзных России (Иран и Грузия). Ну и главное: РФ таким образом будет демонстрировать, что только она может быть гарантом безопасности и территориальной целостности государств на постсоветском пространстве. Даже тех из них, с которыми она ранее воевала.

Естественно, что на Западе мало желающих давать Владимиру Путину такие бонусы, а потому борьба на выборах в Грузии и после них может быть очень жесткой.