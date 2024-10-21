Высокопоставленный чиновник Запада предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, чтобы продержаться хотя бы три-четыре дня, а потом уйти в леса и надеяться на западную помощь.

Об этом заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в эфире телеканала "Имеди".

"Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?" Ему ответили: три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда", - рассказал Иванишвили.

Гарибашвили был премьером Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах. Речь идет о втором периоде.

Напомним, в Грузии в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы. Правящая "Грузинская мечта" проводит свою кампанию с месседжем о недопущении украинского сценария, то есть войны для Грузии.

Накануне "Грузинская мечта" обвинила оппозицию в подготовке переворота после выборов.