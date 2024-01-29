Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что подает в отставку.

Об этом он сказал на специальном брифинге, подтвердив информацию, которую накануне распространили грузинские СМИ.

"Сегодня я покидаю пост премьер-министра", – сказал Гарибашвили.

Как писала пресса, на должность главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. А Гарибашвили займет его место. Он тоже косвенно это подтвердил.

"Не скрою от вас, что в политсовете обсуждали возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", – заявил Гарибашвили.

Политик упомянул "внутреннюю демократию" в правящей партии, "наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип".

Гарибашвили известен своими жесткими заявлениями в адрес Украины. Так, он утверждал, что Киев делает попытки втянуть его страну в военные действия.

Также он упрекал президента Владимира Зеленского и других украинских политиков в поддержке проходивших в Тбилиси акций протеста.