Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки действующего президента Шарля Мишеля.

Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, это может произойти, если Мишеля изберут в Европарламент, куда тот планирует баллотироваться, а лидеры ЕС не смогут быстро избрать преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля станет председательствующий в Евросовете, на полугода может стать и.о. главы Евросовета.

Шарль Мишель недавно подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.

Это оказывает давление на лидеров других стран ЕС, поскольку они стремятся не допустить, чтобы Виктор Орбан захватил чрезмерное влияние во время шестимесячного председательства Венгрии в Совете, пишет Politico.

Ранее мы сообщали, что в МИД уверены, что Евросоюз одобрит выделение 50 миллиардов евро Украине и без Венгрии.

При этом отмечается, что Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы преодолеть вето на выделение помощи Украине.