Евросоюз может обойти недавнее вето Венгрии и помочь Украине деньгами из стабилизационного фонда.

Об этом заявил глава Центробанка Финляндии Олли Рен, сообщает служба новостей BBC.

Рен считает, что Евросоюз может обойти вето Венгрии на экономическую поддержку Украины, перенаправив на помощь Киеву 80 млрд евро из своего стабилизационного фонда.

По мнению Рена, именно перенаправление миллиардов, в основном лежащих без дела в Европейском стабилизационном механизме (ЕСМ), может стать "планом Б" в деле помощи Украине.

ЕСМ был создан 11 лет назад, когда Олли Рен был еврокомиссаром по экономике.

"Меня очень беспокоит разобщенность Европы и вето Венгрии. Больше медлить нельзя, остальные 26 стран ЕС должны быстро скоординироваться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, хочет идти своим путем", - добавил Рен.

Напомним, Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом. В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС может обойти вето Будапешта при повторном голосовании за выделение 50 млрд евро помощи Украине.

Ранее газета Financial Times писала, что Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы преодолеть вето на выделение помощи Украине. Речь идет о наказании по статье №7 "за нарушения верховенства закона", которая может привести к приостановлению избирательных прав.

Между тем сегодня Украина получила последние 1,5 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро.