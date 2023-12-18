Вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро может быть рассмотрен Евросоветом не в январе, как ранее анонсировалось, а 1 февраля 2024 года.

Такую дату следующего саммита анонсировал глава Совета ЕС Шарль Мишель на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, сообщила спикер главы Евросовета Екатерина Касинге.

Заявляется, что на саммите ЕС хотят согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года. Шарль Мишель уточнил, что для этого необходимо еще немного времени, чтобы убедить Венгрию.

Напомним, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом.

Премьер Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для поддержки пакета помощи Украине в 50 млрд евро. По его словам, Венгрия хочет получить от ЕС все 30 млрд евро для себя.

Между тем в руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине. Речь идет о наказании по статье №7 "за нарушения верховенства закона", которая может привести к приостановлению избирательных прав.

Ранее мы писали, что, по оценке МВФ, Украина сможет справляться без внешней помощи в течение января и февраля 2024 года.