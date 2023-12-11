Членство Украины обойдется Евросоюзу в сумму от 130 до 190 миллиардов евро.

Об этом говорится в исследовании Institut der deutschen Wirtschaft (IW), согласно которому в Украину в этом случае будет поступать до 17% общего бюджета блока.

При этом институт оценивает население Украины на сегодня в 31 млн человек (43,8 млн до начала войны) и площадь сельхозземель - в 27,9 млн гектаров (32,9 млн до 24.02.2022).

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила за месяц все условия, на которые ей дали четыре месяца, и теперь ждет положительного голосования от Евросоюза.

Так, на днях Верховная Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.

Однако Венгрию не удовлетворили принятые Радой изменения в закон о нацменьшинствах.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что на саммите ЕС обсудят переговоры о вступлении Украины, а не ее членство в Евросоюзе.

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