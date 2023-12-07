Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с испанским визави Педро Санчесом снова заявил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

Об этом венгерский политик написал в соцсети X.

Напомним, что лидеры 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря решат вопрос о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

На днях Виктор Орбан снова написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал не выносить на повестку дня решения о макрофинансовой помощи Украине и переговорах о ее вступлении в Евросоюз.

Между тем сегодня в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с премьером Испании Педро Санчесом, где обсуждались вопросы украинской евроинтеграции.

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