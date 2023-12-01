Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Евросоюзу отложить вопрос членства Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Об этом Орбан сказал в эфире радио Kossuth.

Также премьер Венгрии предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре.

"Заранее ясно, что согласия среди стран не будет", - заявил Орбан.

Накануне в канцелярии премьера также говорили, что Венгрия не поддержит решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, о выделении ей 50 млрд евро и поставках оружия.

На днях Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры Евросоюза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель ожидает в декабре сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава Евросовета предупредил Украину, что скорейшее решение о начале переговоров о вступлении страны в ЕС не должно восприниматься как что-то заранее решенное.