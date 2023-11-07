У Орбана заявили, что Венгрия будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены их требования по языку образования.

Об этом заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в интервью NOS.

Он говорит, что "Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", но новый языковой закон изменил отношение.

"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз. Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена. Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой. Мы не можем с этим смириться", – заявил Орбан.

Напомним, новый закон обязует все меньшинства получать не менее 70% образования на украинском языке.

Недавно мы писали о том, что Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре условия из семи для вступления в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. На прошедшей пресс-конференции фон дер Ляйен похвалила Украину за проделанные шаги, но подчеркнула, что надо еще работать над борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств.

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