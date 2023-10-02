"Чувствуется консенсус". Кулеба заявил, что вступление Украины в Евросоюз является лишь вопросом времени
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время заседания глав МИД стран Евросоюза в Киеве "чувствуется консенсус" относительно членства Украины в ЕС. По его словам, "это лишь вопрос времени".
Такое мнение глава МИД Украины высказал на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
"Сегодняшнее заседание было также об обретении Украиной членства в ЕС. И относительно этого за столом также чувствовался консенсус. Вопрос лишь во времени. Все настроены двигаться вперед. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", - заявил Кулеба.
Министр пояснил, что ключевым сигналом со стороны Украины по этому поводу является то, что Киев выполнит семь рекомендаций, которые были озвучены Еврокомиссией для открытия переговоров о членстве в ЕС.
“Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, без дополнительный требований”, - добавил министр.
По его словам, атмосфера на заседании свидетельствовала, что "у нас есть взаимопонимание с ЕС в этом".
Напомним, сегодня в Киеве проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Евросоюза. Впервые в истории данное мероприятие состоялось за пределами ЕС.
Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.
Также Боррель сообщил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.