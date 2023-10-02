Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время заседания глав МИД стран Евросоюза в Киеве "чувствуется консенсус" относительно членства Украины в ЕС. По его словам, "это лишь вопрос времени".

Такое мнение глава МИД Украины высказал на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.

"Сегодняшнее заседание было также об обретении Украиной членства в ЕС. И относительно этого за столом также чувствовался консенсус. Вопрос лишь во времени. Все настроены двигаться вперед. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", - заявил Кулеба.

Министр пояснил, что ключевым сигналом со стороны Украины по этому поводу является то, что Киев выполнит семь рекомендаций, которые были озвучены Еврокомиссией для открытия переговоров о членстве в ЕС.

“Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, без дополнительный требований”, - добавил министр.

По его словам, атмосфера на заседании свидетельствовала, что "у нас есть взаимопонимание с ЕС в этом".

Напомним, сегодня в Киеве проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Евросоюза. Впервые в истории данное мероприятие состоялось за пределами ЕС.

Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.

Также Боррель сообщил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.