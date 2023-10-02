Сегодня, 2 октября, в Киеве состоится Совет министров иностранных дел стран Евросоюза.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Боррель отметил, что впервые в истории данное мероприятие пройдет за пределами Евросоюза.

По его словам, будут представлены дипломаты всех 27 стран-участниц ЕС.

Напомним, Жозеп Боррель находится с визитом в Украине. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.

Также вместе с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дипломат принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.

Кроме того, глава Евродипломатии впервые провел личную встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, где заявил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.

Перед этим Боррель посетил Одессу, где побывал в разрушенном ракетным ударом Спасо-Преображенском соборе.