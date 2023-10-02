В Киеве впервые состоится заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза - Боррель
Сегодня, 2 октября, в Киеве состоится Совет министров иностранных дел стран Евросоюза.
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Боррель отметил, что впервые в истории данное мероприятие пройдет за пределами Евросоюза.
По его словам, будут представлены дипломаты всех 27 стран-участниц ЕС.
Напомним, Жозеп Боррель находится с визитом в Украине. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.
Также вместе с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дипломат принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.
Кроме того, глава Евродипломатии впервые провел личную встречу с министром обороны Рустемом Умеровым, где заявил о подготовке Евросоюзом новых обязательств в сфере безопасности Украины.
Перед этим Боррель посетил Одессу, где побывал в разрушенном ракетным ударом Спасо-Преображенском соборе.