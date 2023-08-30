Министры обороны стран ЕС обсудили возможность увеличения количества украинских военнослужащих, которых обучат в рамках тренировочной миссии Евросоюза, поскольку намеченный план будет выполнен до конца октября.

Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что тренировочная миссия ЕС, которая "имела реальное влияние и внедрялась беспрецедентно быстро", ставила цель до конца 2023 года подготовить 30 тысяч украинских военных.

"Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. Мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих до конца октября... И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года", - отметил он.

Как мы сообщали, есть мнение, что обучению украинских военных на Западе может помешать нехватка переводчиков.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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