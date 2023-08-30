Украине не подходят послевоенные гарантии по модели Германии и Израиля, о которых все чаще говорят в прессе.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

Напомним, западная Германия была принята в НАТО, а Израиль получает от США военные поставки.

Клут пишет, что западная Германия была принята в Альянс, когда не было боевых действий, а СССР признал ФРГ как государство. Аналогично Запад признал ГДР.

"В качестве альтернативы президент Украины Владимир Зеленский мог бы по примеру Аденауэра официально попрощаться с пятью украинскими регионами... Но Киев хочет вернуть всю свою территорию", - пишет журналист.

Израильская модель для Украины также не подходит, считает автор.

"Американские гарантии безопасности формализовались только после того, как Израиль уже выиграл четыре войны против своих арабских врагов", - напоминает Клут. Также, по его словам, израильтяне воевали на чужих территориях. Кроме того, у арабских противников Израиля не было ядерного оружия.

Таким образом, украинцы находятся в ситуации, противоположной Израилю 70-х годов, поскольку пока в своей войне они не победили. Израильтяне же, перед тем, как стать союзниками США, уже были победителями и фактически имели ядерное оружие.

Поэтому "лучшим из доступных" журналист считает Корейский вариант - заморозки войны по линии фронта без переговоров, которые увенчались бы успехом. Клут находит много аналогий ситуации в Украине и в Корее.

Как и сейчас, Москва и Пекин поддерживали одну сторону (КНДР), в то время как США возглавляли международную коалицию в защиту Южной Кореи. Также в Корее, как и в Украине, активная начальная фаза уступила место "мучительному и кровавому тупику". И США, и Советский Союз имели ядерное оружие.

Также обозреватель отмечает, что, как и в ситуации с Украиной, США имели разногласия со своими южнокорейскими союзниками на то, чем должна окончиться война. "Президент Ли Сын Ман хотел захватить весь полуостров", - пишет журналист, проводя параллели с Украиной, которая жаждет освободить все свои территории военным путем.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил давние слухи, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.