Зеленский подтвердил слухи, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил давние слухи, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели.
"С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее", - сказал президент в интервью Наталье Мосийчук, которое показали в эфире телемарафона 27 августа.
Израильская модель подразумевает помощь США, без гарантий участия в боевых действиях. Зеленский подтвердил, что западные страны не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".
Владимир Зеленский заверил, что эти гарантии от США будут действовать и в случае смены американского президента.
"Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", - отметил Зеленский.
На вопрос, что будет, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, Зеленский сказал: "Через год".
Ранее мы писали о том, что США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО.
Также мы писали о том, что В США заявили, что ВСУ преодолели первую линию обороны РФ на южном фронте.