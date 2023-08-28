Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил давние слухи, что США предоставят Украине гарантии безопасности по израильской модели.

"С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее", - сказал президент в интервью Наталье Мосийчук, которое показали в эфире телемарафона 27 августа.

Израильская модель подразумевает помощь США, без гарантий участия в боевых действиях. Зеленский подтвердил, что западные страны не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

Владимир Зеленский заверил, что эти гарантии от США будут действовать и в случае смены американского президента.

"Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", - отметил Зеленский.

На вопрос, что будет, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, Зеленский сказал: "Через год".

Ранее мы писали о том, что США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО.

Также мы писали о том, что В США заявили, что ВСУ преодолели первую линию обороны РФ на южном фронте.