ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Almamlakatv.

"Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это", – заявил генерал.

Милли не считает, что наступление провалилось, хотя оно и идет медленнее ожидаемого.

"Пока слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности", - сказал Милли.

Вероятно, упомянутый прорыв первой линии обороны произошел на ореховском направлении, где, как сообщал утром Генштаб, был достигнут успех.

По данным западной прессы, ВСУ сконцентрировались на этом участке после нескольких недель споров с американцами. Об этом споре вчера писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.