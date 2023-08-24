Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 24 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.

2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Новоегоровки Луганской области,

Авдеевском – южнее Авдеевки,

Марьинском – северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 34 авиаудара, совершила 41 обстрел из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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