ВСУ отбили атаки на трех направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 24 августа.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.
2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Новоегоровки Луганской области,
- Авдеевском – южнее Авдеевки,
- Марьинском – северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 34 авиаудара, совершила 41 обстрел из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов.
Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.
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