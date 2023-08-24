В четверг, 24 августа, в Украине продолжается 547-й день войны с Россией.

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24 августа

08.39 В Донецке ночью был удар по Киевскому району города.

Загорелся мини-маркет на проспекте Панфилова. Также повреждения получили корпуса больницы Вишневского.

08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

Ночью РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахедами". ПВО уничтожила 12 дронов противника.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешное наступление в районе Малой Токмакчки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.

07.38 Ночью прозвучали взрывы в Днепре. Власти подтвердили ракетные удары.

Сильно поврежден транспортный объект.

Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены также банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, сообщил губернатор Сергей Лысак.

Также, по его данным, пострадали два жилых дома, три автобуса и несколько авто.