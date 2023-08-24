В четверг, 24 августа, в Украине продолжается 547-й день войны с Россией.
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24 августа
08.39 В Донецке ночью был удар по Киевскому району города.
Загорелся мини-маркет на проспекте Панфилова. Также повреждения получили корпуса больницы Вишневского.
08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины "Шахедами". ПВО уничтожила 12 дронов противника.
В течение суток произошло 23 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области.
На Запорожском направлении противник вел безуспешное наступление в районе Малой Токмакчки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
В Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.
07.38 Ночью прозвучали взрывы в Днепре. Власти подтвердили ракетные удары.
Сильно поврежден транспортный объект.
Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждены также банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, сообщил губернатор Сергей Лысак.
Также, по его данным, пострадали два жилых дома, три автобуса и несколько авто.