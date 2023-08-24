Разведка США не фиксировала запуск ракет ПВО в районе крушения самолета Пригожина. Западные чиновники считают, что в бизнес-джете взорвалась бомба.

Власти США и ЕС склоняются к версии о том, что бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 не был сбит ракетами "земля–воздух", как ранее заявляли авторы ресурсов ЧВК "Вагнер".

Об этом пишут Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников, а также данные разведки США.

Крушение произошло в результате "заговора с целью убийства", но самолет не был сбит средствами ПВО России - такую предварительную оценку властей США приводит WSJ. При этом оценку пока нельзя назвать полной, рассматриваются версии о взрыве бомбы на борту или другой причине катастрофы.

"Как и в случае с предыдущими смертями соперников Путина, Кремль, скорее всего, посеет путаницу на тему того, кто убил Пригожина. Кремль только выиграет от неопределенности", - пишет газета.

Спутники разведки США не засекли пусков ракет вблизи от места падения самолета. На борту Embraer взорвалась бомба или другой взрывное устройство, пишет NYT со ссылкой на чиновников США и стран Европы, а также предварительные отчеты разведки.

Российская газета "Московский комсомолец" без указания источника пишет, что незадолго до последнего рейса, в конце июля, на самолет Пригожина поставили новый турбохолодильник. При этом вместо запланированных 10 дней установка заняла целых 30.

Все это время джет стоял в "Шереметьево" под открытым небом, к нему имели доступ два инженера и техдир компании "МНТ-авиа". Последний полет джета тоже перенесли - с 22-го августа на 23-е. Изначально планировалось, что на нем полетят только три человека, утверждает издание.

В Пентагоне считают, что глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе, но не видят подтверждений сообщениям, что его самолет якобы был сбит ракетой с земли.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб", - сказал Райдер.

При этом Райдер сказал, что "ничто не указывает на то, что самолёт был поражен ракетой с земли".

Разведка США до сих пор не подтвердила гибель Пригожина, но считает его смерть в результате катастрофы вероятной.

Один из собеседников NYT заявил, что Евгений Пригожин действительно был на борту. Западные официальные лица сходятся во мнении, что Пригожина убили по приказу Путина.