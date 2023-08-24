Разведка США считает, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб в авиакатастрофе.

Об этом пишет Wall Street Journal.

По информации издания, самолет, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер", не был сбит ракетой класса "земля-воздух". По предварительным оценкам, которые являются неполными, на борту самолета взорвалась бомба. Также рассматривается версия диверсии.

Вчера президент США Джо Байден прокомментировал крушение самолета Пригожина в России.

"В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. Но я точно не знаю", - заявил Байден по поводу инцидента.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер". Глава Кремля заявил, что это был "человек сложной судьбы".

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, на борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы подробно писали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.