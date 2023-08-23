У села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30. Самолет летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку.

В числе пассажирова рейса значились куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Об этом сообщают российские издания. Подробнее - в нашем онлайне.

21.20 Источники Ксении Собчак сообщают, что Пригожин все-таки был на борту разбившегося самолета.

21.15 Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета, утверждает питерское издание "Фонтанка".

Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК "Вагнер", пишет издание.

21.13 Руководители "Вагнера" подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Об этом заявил представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов, который, по его словам, "только что общался с выдающимися "музыкантами".

20.55 Журналист Андрей Захаров сообщает, что Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

"Это будет чудо, если он на другом самолете", сообщили источники журналисту.

Тем временем второй борт, предположительно принадлежащий Пригожину, приземлился во Внуково.

Об этом сообщает сервис Flightradar.

То есть, вскоре мы узнаем был ли Пригожин на его борту или же он разбился на самолете, упавшем в Тверской области.

20.50 Пока все обсуждают погиб ли Пригожин на борту своего самолёта или нет, Путин выступает в прямом эфире на праздновании 80-летия победы в Курской битве.

20.47 Продюсера Иосифа Пригожина снова перепутали с главой ЧВК "Вагнер".

В соцсетях ему шлют соболезнования и тревожные вопросы.

20.43 Еще видео обломков самолета, в котором предположительно мог находиться Евгений Пригожин.

Источник российского издания "Фонтанка" сообщает, что близкое окружение не может дозвониться до Пригожина.

Mash тем временем пишет, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.

20.34 И ещё один символизм, связанный с крушением самолёта Пригожина ровно через два месяца после начала мятежа.

В катастрофе погибли 10 человек.

Столько же погибло летчиков утром 24 июня на борту российского военного самолёта Ил-22, который мятежники-вагнеровцы сбили ракетой.

20.30 Часть росийских пабликов пишет, что Пригожина могло не быть на борту самолёта, который взорвался, даже несмотря на то, что он числился среди пассажиров.

Пишут, что Пригожин часто "путал следы", регистрируясь на один рейс, но в реальности улетая на другом.

Как мы уже писали, сейчас в воздухе находится и второй борт, принадлежащий Пригожину, который сейчас наматывает круги над Москвой.

Впрочем, эта версия пока также никак не подтверждена.

20.21 Сегодня ровно 2 месяца со дня начала мятежа Пригожина.

МЧС РФ сообщает, что все 10 человек, находившихся на борту (включая трех членов экипажа) погибли.

Есть ли среди погибших Пригожин, до сих пор официально не объявлено. По документам среди пассажиров он числился.

20.09 Российские телеграмм-каналы пишут, что на борту разбившегося самолёта был не только Пригожин, но и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Информация о гибели и Пригожина, и Уткина официально не подтверждена.

Есть только заявление Росавиации, что Пригожин значился по документам среди пассажиров рейса.

20.08 Второй самолет, принадлежащий Пригожину, разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.

20.02 В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

20.01 Видео с места падения самолёта, принадлежавшего Пригожину.

20.00 Принадлежащие наемникам "Вагнера" телеграмм-каналы уже пишут, что самолёт Пригожина был якобы сбит огнём ПВО российской армии.

Самолёт летел в Санкт-Петербург из Подмосковья.

19.55 Десять человек погибло при крушении самолета, принадлежащего Пригожину, в Тверской области, сообщили в МЧС РФ.

Был ли на борту сам Пригожин, до сих пор неизвестно.

19.51 Видео с места падения самолёта в Тверской области, который принадлежал Пригожину.

19.47 Разбившийся самолёт в Тверской области оказался бизнес-джетом Embraer 600 с бортовым номером RA-02795.

Он, по предварительной информации, принадлежит Евгению Пригожину. Был ли сам глава "Вагнера" на борту, неизвестно.

Российские паблики пишут, что на борту было 7 человек и все они погибли.

Буквально позавчера появилось видео с Пригожиным, записанное из Африки. В нем он сообщил, что "выполняет там те задачи, которые мы обещали решить".

А в конце июля он заявлял, что ЧВК "Вагнер" остановила набор новых добровольцев и закрыла центры по вербовке.