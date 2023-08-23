Российского продюсера Иосифа Пригожина начали троллить в связи с новостями о возможной гибели его однофамильца, главы ЧВК "Вагнер" Евгения.

В соцсетях деятеля шоу-бизнеса пользователи пишут соболезнования по поводу его гибели с налетом сарказма и задают тревожные вопросы.

"Как вы? Живы? Вы что, хотите Валерию одну оставить?"; "Как же теперь Валерия без вас"; "Теперь ваша жена вдова, получается", - пишут люди.

Между тем российский журналист-расследователь Андрей Захаров сообщает, что Евгений Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки и с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

"Это будет чудо, если он на другом самолете", - сообщили источники журналисту.

Тем временем второй борт, предположительно принадлежащий Пригожину, приземлился во Внуково. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

А пока все обсуждают, погиб ли Пригожин на борту своего самолёта, президент РФ Владимир Путин выступает в прямом эфире на праздновании 80-летия победы в Курской битве.

Напомним, сегодня у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30. Борт принадлежал куратору ЧВК "Вагнер".

В "Росавиации" заявили, что Пригожин значился в списке пассажиров этого самолета.