Бывшего заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина, которого считают союзником куратора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, отстранили от полномочий и посадили под домашний арест. Ему приказали "оставаться в тени", пока о нем не забудут.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Суровикин сейчас находится под своеобразным домашним арестом, он не может покидать квартиру, но может принимать посетителей, в том числе нескольких подчиненных.

Politico сообщает, что Суровикин не появлялся на публике с момента бунта ЧВК "Вагнера". Это произошло после того, как появились сообщения о том, что он знал о запланированном мятеже Пригожина. После этого генералу посоветовали "оставаться в тени", чтобы о нем забыли.

Как мы писали, после провала пригожинского мятежа приближенная к нему сетка телеграм-каналов продолжала писать, о том, что Суровикина назначат на должность начальника генштаба. Однако, как видим, пока события разворачиваются ровно в обратном направлении. Суровикин пропал со связи, а близких к нему и к губернатору Тульской области Алексеею Дюмину военачальников отстраняют с должностей.

Напомним, в середине июля российские паблики писали об увольнении в РФ генерала Владимира Селиверстова, командира 106-й воздушно-десантной дивизии, которая воюет под Бахмутом.