В России военные паблики сообщают об увольнении ещё одного генерала - Владимира Селиверстова. Как утверждается, он был отстранён от должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии, которая сейчас воюет под Бахмутом.

Причиной отстранения, также как и в случае другой недавней громкой отставки - 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, называется конфликт с высшим армейским руководством. То есть - с начальником генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

В то же время, примечательно, что российские военные паблики иллюстрируют сообщения об отстранении Селиверстова его совместным фото с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Само по себе это фото не удивительно, так как штаб 106-й дивизии находится в Туле, а само подразделение часто называют "тульской воздушно-десантной дивизией".

Однако в контексте происходящих в РФ событий оно достаточно показательное.

Напомним, Дюмина ранее (ещё до мятежа) называли куратором ЧВК "Вагнер" и Пригожина. По распространённой версии, целью наездов Пригожина на Шойгу и Герасимова была их отставка и замена на Дюмина и Суровикина соответственно.

Примечательно, что даже после провала мятежа "пригожинская" сетка телеграм-каналов продолжала писать, о том, что Дюмина якобы назначат на пост министра обороны, а Суровикина - на должность начальника генштаба.

Однако, как видим, пока события разворачиваются ровно в обратном направлении. Суровикин пропал со связи, а близких к нему и к Дюмину военачальников отстраняют с должностей.