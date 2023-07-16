После неудачного бунта Пригожина в России до сих пор нет единого соглашения о будущем ЧВК "Вагнера", однако в последние дни начала формироваться договоренность по поводу будущего группы.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

"После мятежа Группы "Вагнера" ​​24 июня 2023 года российские службы безопасности вступили в период путаницы и переговоров. В последние дни начали формироваться временные договоренности по поводу будущего группы", - говорится в отчете британской разведки.

В разведке отметили, что 12 июля 2023 года Минобороны России объявило, что ЧВК "Вагнер" передал армии 2 тысячи единиц военной техники, включая танки. По состоянию на 15 июля 2023 года, по крайней мере, небольшая часть "вагнеровцев" прибыла в лагерь в Беларуси.

Кроме того, некоторые группы в социальных сетях, связанные с "Вагнером", возобновили свою деятельность и сосредоточились на освещении деятельности группы в Африке, сообщают аналитики.

Напомним, украинские пограничники подтвердили присутствие "вагнеровцев" в Беларуси.

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