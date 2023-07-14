"Вагнеровцы" уже начали обучение белорусских военных.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси. Телеканал ведомства публикует репортаж с полигона под Осиповичами, где проходит обучение территориальных войск.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", - сказано в посте.

На кадрах видео показан палаточный лагерь, в котором проживают военные.

Накануне в сети появилось фото куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в некоей палатке. В метаданных оригинального фото указана дата съемки 12 июня, то есть еще до мятежа. Однако украинские телеграм-каналы пишут, что на фото Пригожин в лагере "Вагнера" на территории Беларуси.

Ранее публиковалось видео с колонной "вагнеровцев", которые едут предположительно в Беларусь из своих "тыловых лагерей".

В то же время непонятно, сколько наемников переехали в Беларусь в реальности и чем там они будут там заниматься. С учетом того, что Александр Лукашенко заявил, что платить им ничего не будет.

Также в ряде телеграм-каналов сообщается, что часть "вагнеровцев" уехали на ротацию в Африку.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего, на встрече заслушали кроме прочего разведданные об угрозе из Беларуси.