Наемники ЧВК "Вагнер" уходят из своих "тыловых лагерей" в России и во временно захваченной Луганской области.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, публикуя видео передвижения колонны автомобилей по трассе в сопровождении полиции.

Часть машин на белорусских номерах. Из-за чего паблики предполагают, что "вагнеровцы" направляются в Беларусь, как ранее и заявлялось.

Напомним, вчера сообщалось о разоружении ЧВК "Вагнер", которая передала свое тяжелое вооружение министерству обороны РФ. Это две тысячи единиц техники и вооружения, среди которых сотни танков, РСЗО "Град" и "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Ранее один из командиров "Вагнера" заявил, что наемников из частной военной компании Евгения Пригожина до начала августа отправили в отпуска, и сейчас готовится вывод ее сил в Беларусь.

При этом в Минобороны Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут "делиться опытом" с белорусской армией.