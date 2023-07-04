Главное управление разведки Минобороны и погранслужба Украины пока не фиксируют перемещения наёмников ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".

"Мы внимательно следим за тем местом, где их могут разместить. Они обустроили лагерь за несколько сотен километров от украинской границы. Пока что мы не видим, чтобы… уже прибывали и размещались на этой территории, но, конечно, подразделения разведки Украины, Госпогранслужбы активно следят за этой ситуацией", — сказал он.

Ранее фотографию платочного лагеря боевиков Пригожина в Беларуси опубликовал один из телеграм-каналов самого ЧВК.

Перед этим радио "Свобода" показывало спутниковые фото мест, где могут поселить ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Снимки отображали заброшенную воинскую часть, где, по ряду данных, могут поселить ЧВК "Вагнер". Местные жители сообщили журналистам, что там начались некие работы.

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