В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции решено было усилить северные границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем телеграм-канале.



"Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как враг был выбит с севера, и продолжается круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны. Наша разведка работает довольно эффективно. Мы хорошо изучили противника и чётко владеем ситуацией в отношении его планов", — сказал Наев.

Напомним, недавно лично Владимир Зеленский поручил усилить оборону границы с Беларусью в связи с переброской туда "вагнеровцев". Обсуждение этой ситуации прошло на ставке верховного галвнокомандующего.

Ранее президент Украины обвинил россиян в намерении взорвать Запорожскую АЭС, ссылаясь на то, что Кремлю необходимо постоянно дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы мир оказал давление на Киев, принудив принять выгодный Москве сценарий прекращения конфликта.