В Польше приняли решение направить еще 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью на фоне напряженной ситуации.

Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский в своем Твиттере.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма", - сообщил Каминский.

По его словам, правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые на данный момент уже охраняют безопасность этой границы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает очень негативными сигналами передислокацию ЧВК "Вагнера" в Беларусь. Он намерен обсудить этот вопрос с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" может начать обучение или как минимум консультирование белорусской армии.

А накануне в СМИ появилась информация, что в Беларуси уже даже строят лагеря для "вагнеровцев".

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