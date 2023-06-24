Президент Польши Анджей Дуда приказал своей армии быть в состоянии повышенной боевой готовности в связи с мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Об этом сообщает Польское агентство печати - PAP.

В связи с ситуацией в России в стране провели консультации с премьер-министром Польши, союзниками, ведется постоянный мониторинг ситуации.

На Западе после начала пригожинского мятежа растут позитивные ожидания.

"Вижу, приближается мой летний отдых в Крыму", - написал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный конфликт в России, который начался между вагнеровцами и Минобороны РФ, заявив, что "чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит".

Напомним, в ГУР назвали мятеж Пригожина в России "признаком крушения режима Путина".

Ранее мы писали, что в Москве и Воронеже проводят контртеррористические мероприятия из-за мятежа Пригожина.

Подробнее за тем, как развивается конфликт между Пригожиным и минобороны РФ мы следим в нашем онлайне.