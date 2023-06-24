Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о проведении в столице РФ "антитеррористических мероприятий" в связи с мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - заявил Собянин.

Уже поступают видео, что в городе идут проверки документов.

Также режим контртеррористической операции введен и в Воронежской области, сообщает ФСБ.

Близкие к Пригожину паблики сообщают, что "вагнеровцы" уже вошли в Воронеж. Подтверждений этому пока нет.

При этом Шойгу и Герасимов, судя по всему, пока уходить в отставку, как требует Пригожин, не намерены. Минобороны РФ обратилось к "вагнеровцам", заявив, что "вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность".

Также в РФ есть первые заявления российских политиков с осуждением мятежа Пригожина.

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин обвинил его "в пособничестве врагу".

"Чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это всё же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу", - заявил он.

Напомним, утром Евгений Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал мятеж Пригожина "вполне реальным конфликтом, а не постановкой".

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.