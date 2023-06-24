Против мятежа куратора ЧВК "Вагнер" выступил Сергей Суровикин - генерал, о связях с которым все время говорил Евгений Пригожин.

В своем обращении он призвал членов ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже и все вопросы решать "мирным путем".

"Необходимо сложить оружие и вернуться в места дислокации, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего", - заявил Суровикин.

Против мятежа выступил и замначальника ГРУ генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев - как пишут российские паблики, один из "отцов-основателей" ЧВК "Вагнер".

"То, что происходит сейчас – это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу", - заявил Алексеев.

"Вкупе с обращением Суровикина это демонстрирует, что "крыша" Пригожина и "Вагнера" дает понять, что она не поддерживает их действия", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что он ведет 25 тысяч человек разбираться, "почему в стране беспредел". Российская власть квалифицировала его заявление как мятеж.

А ФСБ призвала членов ЧВК "Вагнер" "не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".