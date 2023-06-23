Российская власть определилась с действиями куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению правительства, это мятеж.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете ФСБ, утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - заявляют в НАК ФСБ.

Ещё одно вполне однозначное заявление от российских властей, что они расценивают действия Пригожина как мятеж.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявляет генпрокуратура России.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

Также Пригожин заявил, что Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

А недавно он утверждал, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить "вагнеровцев", когда те выходили из Бахмута.

Однако внезапно Евгений Пригожин по поводу своего мятежа начал давать заднюю. Он заявил, что это "не военный переворот, а марш справедливости и наши действия никак не мешают войскам".