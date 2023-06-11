Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с минобороны РФ, как того требует новый приказ главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений. То, что может случиться после этого приказа - нам не будут давать вооружение и боеприпасы - разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "помогите", - заявил Пригожин.

На вопрос кому подчиняется ЧВК "Вагнер" и сам Пригожин он ответил, что верховному главнокомандующему РФ (то есть, Путину).

"Полностью подчиняется верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ЧВК "Вагнер" согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным", - заявил Пригожин.

Ранее "Страна" писала подробно о конфликте Пригожина с минобороны РФ и его последствиях.

Также мы писали, как Кадыров призвал Пригожина прекратить дискредитировать армию РФ и Путина.

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