В России владелец автомобиля с надписью "Шойгу, с**а, где снаряды?" оштрафован судом на 30 тысяч рублей.

Таким образом он процитировал куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, когда он в первый раз угрожал вывести свои войска Ещёиз Бахмута.

Об этом сообщают российские журналисты.

Основание для штрафа - "дискредитация ВС РФ".

Напомним, что на Бориса Гребенщикова также составили протокол о дискредитации российской армии. Музыканту грозит штраф.

В будущем в РФ собираются даже лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии".

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.