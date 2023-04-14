"Экс-министра обороны ДНР" Игоря Гиркина проверяют по статье о дискредитации российской армии.

Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации Гиркина в соцсетях, а также его "Клуб рассерженных патриотов", где тот "в открытую критикует руководство страны".

Сам же Гиркин заявил, что никаких официальных бумаг от МВД РФ пока не получал, но сказал, что свою риторику с жёсткой критикой командования российской армии и министра обороны Шойгу (которого он называет "фанерным маршалом") не прекратит.

Высказался на тему и куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, у которого недавно был с Гиркиным конфликт.

Он заявил, что даже если Гиркина посадят, "у него всё равно нет шансов попасть в ЧВК "Вагнер", и назвал его "законченным ублюдком, болтуном и бесполезным существом".

Гиркин отреагировал на заявление Пригожина, назвав того "Черным клоуном" и заявив, что заключенных сейчас направляют не в ЧВК "Вагнер", а в батальон "ДНР" "Сомали".

Отметим, что Гиркин и Пригожин (а также близкий к нему пул телеграмм-каналов) используют схожую риторику, критикуя командование российской армии и Шойгу (хотя Пригожин в последнее время заметно убавил критику).

Однако, судя по всему, они представляют две враждующих друг с другом (и, одновременно, с Шойгу) группировки. Пригожин, по данным СМИ, связан с влиятельным кланом главы Росгвардии Золотова и губернатора Тульской области Дюмина. Гиркин же их не любит и недавно написал целый пост о тупости Дюмина.

Впрочем, и сам Гиркин наверняка имеет неких влиятельных покровителей (чаще всего предполагают, что это ФСБ), так как до сих пор, несмотря на резкую критику власти, ходит на свободе. Да и сейчас, после выдвинутых обвинений, судя по настрою, чувствует себя вполне уверенно.

Напомним, в декабре прошлого года Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что вернулся с войны в Украине и находится в Москве. По его словам, попытка принять участие в боевых действиях "не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

Кроме того, в прошлом году российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу резко высказался о бывшем "министре обороны ДНР" Игоре Стрелкове-Гиркине, который так и не попав на фронт, вернулся в Москву и продолжил разгромную критику командования российской армии и министра обороны Сергея Шойгу. Гиркин в ответ вызвал Соловьева на дебаты.