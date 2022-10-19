Телеграм-каналы публикуют фото бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина и пишут, что предположительно оно сделано в Донецкой области.

Соответствующее фото появилось в пабликах в среду, 19 октября.

Впрочем, позже в пабликах уточнили, что, судя по всему, фото с Гиркиным-Стрелковым сделано не на Донбассе, а в Ростовской области.

Напомним, с понедельника бывший "министр обороны ДНР" не активен в соцсетях. Позже его жена Мирослава опубликовала фото вместе с ним. На снимке Гиркин в военной форме, что могло указывать на то, что он ушел воевать, о чем писали ранее российские телеграм-каналы.

В связи с этим Главное управление разведки Министерство обороны Украины объявило награду в $100 000 за пленение бывшего "министра обороны ДНР".

Вчера Гиркин подтвердил, что находится "в действующей армии" с 14 октября.

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